ФССР ожидает решения по допуску саночников к отбору Олимпиады в 2025 году

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что ФССР рассчитывает получить решение CAS по апелляции на продление отстранения российских спортсменов в 2025 году.

«Нашу апелляцию рассматривает Спортивный арбитражный суд. Предположительно, заседание пройдет в октябре, надеюсь, что ничего не изменится. Мы рассчитываем получить решение в этом году, в ближайшее время. Все случаи индивидуальные, не могу сказать, как пройдет, но надеемся на лучшее», — цитирует Гарт ТАСС.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.