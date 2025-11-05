Гарт о допуске саночников в нейтральном статусе: «Квота на федерацию — 14 человек. Посмотрим, сколько получим»

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос, сколько российских спортсменов могут претендовать на получение нейтрального статуса.

— Как много спортсменов может претендовать на участие в нейтральном статусе от России?

— Квота на федерацию — 14 человек. Посмотрим, все зависит от того, насколько получится у нас квалифицироваться. Пока что непонятно, успеем ли мы пройти отбор.

— До какого момента нужно успеть?

— В обычном порядке, если бы нас сразу допустили, то это набор очков и к нему плюс два кубка мира. Так как мы нигде не участвовали и очков, соответственно, не набрали, то нужно принять участие в пяти этапах Кубка мира. Но это обычные условия при допуске. У нас же ситуация нестандартная, посмотрим, — сказала Гарт «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

18 июня конгресс FIL объявил о продлении отстранения российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Позднее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение. 31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить до участия в международных турнирах российских саночников, имеющих нейтральный статус.