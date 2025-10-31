Министр спорта РФ Дегтярев назвал важным прецедентом решение CAS по российским саночникам

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских саночников.

Ранее в пятницу CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России и постановил отменить санкции Международной федерации санного спорта (FIL) о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«FIL обязана имплементировать указанное решение и обеспечить возможность для российских спортсменов принять участие в международных соревнованиях, в том числе отборочных к Олимпийским играм 2026 года в соответствии с теми принципами, которые были утверждены Исполкомом МОК 19 сентября 2025 года. Наравне с аналогичными решениями по бобслею и настольному теннису это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России. Олимпийский комитет России продолжит отстаивать права российских лыжников и других наших спортсменов на участие в международных соревнованиях», — написал в своем Telegram-канале Дегтярев.

Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения.

18 июня конгресс FIL объявил о продлении отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Позднее Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение.