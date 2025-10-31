Министр спорта РФ Дегтярев назвал важным прецедентом решение CAS по российским саночникам

31 октября, 20:15
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских саночников.
Ранее в пятницу CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России и постановил отменить санкции Международной федерации санного спорта (FIL) о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
«FIL обязана имплементировать указанное решение и обеспечить возможность для российских спортсменов принять участие в международных соревнованиях, в том числе отборочных к Олимпийским играм 2026 года в соответствии с теми принципами, которые были утверждены Исполкомом МОК 19 сентября 2025 года. Наравне с аналогичными решениями по бобслею и настольному теннису это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России. Олимпийский комитет России продолжит отстаивать права российских лыжников и других наших спортсменов на участие в международных соревнованиях», — написал в своем Telegram-канале Дегтярев.
Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения.
18 июня конгресс FIL объявил о продлении отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Позднее Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение.
Ну до чего же мудёр наш дорогой спортивный министр Мойша Дегтярев!
