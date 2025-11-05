Гарт о допуске российских спортсменов: «Ожидаем критерии для нейтрального статуса. Плотно работаем с FIL»

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о допуске россиян до международных соревнований.

— Вы говорили, что допуск до международных соревнований в нейтральном статусе — это общая победа. Что будет теперь? Как технически будет происходить получение нейтрального статуса и сколько на это есть времени?

— Теперь мы очень плотно работаем с FIL (Международная федерация санного спорта) и надеемся, что нас реально начнут допускать. Ожидаем, что разработают специальные критерии для нейтрального статуса и, соответственно, получится быть допущенными до соревнований и квалифицироваться на Олимпийские игры. Но это сейчас очень нелегко. Первый шаг сделан — мы выиграли CAS. Вторым же шагом является плотная работа с международной федерацией по допуску. По срокам пока непонятно, ситуация непростая. Мы будем делать все возможное. Благодаря Минспорту России, ОКР, а также личному участию Михаила Владимировича Дегтярева нам удалось сделать первый шаг. Очень важна была нам эта поддержка, — сказала Гарт «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

18 июня конгресс FIL объявил о продлении отстранения российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Позднее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение. 31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить до участия в международных турнирах российских саночников, имеющих нейтральный статус.