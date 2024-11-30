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Милан-2026

Сегодня, 16:30

Саночник Репилов не верит в допуск россиян к участию в Олимпиаде-2026

Владислав Маслов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов считает, что российские спортсмены с большой долей вероятности вынуждены будут пропустить зимние Олимпийские игры — 2026.

«Вряд ли нам представится возможность выступить на Олимпийских играх. Это только радужные фантазии. Думаю, всем давно понятно, что нас выпустят только тогда, когда в мире вся эта сложная ситуация закончится.

И вообще неизвестно, во что дальше Олимпийские игры превратятся. Ведь так, как с нами поступили, могут потом поступить и с другими. Спорт стал заложником политики — куда политика будет двигаться, туда и спорт», — цитирует Репилова ТАСС.

Международная федерация санного спорта (FIL) лишила российских саночников возможности выступать на турнирах под эгидой FIL в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д"Ампеццо.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Роман Репилов
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