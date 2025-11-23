Шесть российских саночников получили допуск к отбору на Олимпиаду-2026

Начальник сборной России по санному спорту Артем Петраков сообщил, что шесть российских саночников выступят на первом этапе отбора к Олимпиаде 2026 года. Он пройдет на трассе в Кортина-д'Ампеццо.

«В соревнованиях в Италии примут участие Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик. Мероприятия проводятся с 23 по 30 ноября», — цитирует Петракова РИА Новости.

18 июня конгресс FIL объявил о продлении отстранения российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Позднее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение. 31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить до участия в международных турнирах российских саночников, имеющих нейтральный статус.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 26 февраля.