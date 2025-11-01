Губерниев о решении CAS о допуске российских саночников: «Надо смотреть, как будет это реализовываться»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских саночников до международных соревнований.

«Надо смотреть, как будет это реализовываться. Это может быть как у паралимпийцев, которых допустили, но отобраться не дали, — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт». — Здесь же логистика, это сани, передвижение по европейским странам. На чужом инвентаре выступать невероятно сложно, хотя, наверное, надо хвататься за любые возможности. Гребцы же выступают, лодки мы не возим, на месте берем в аренду. Сани же — товар штучный, поэтому я не очень понимаю, как это будет выглядеть на практике. Решение то хорошее, но воплотить его в жизнь почти невозможно. Особенно в таких видах спорта, как сани и бобслей».

31 октября CAS постановил допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения.