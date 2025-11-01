Видео
Санный спорт

Милан-2026

1 ноября, 12:28

Губерниев о решении CAS о допуске российских саночников: «Надо смотреть, как будет это реализовываться»

Анастасия Пилипенко

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских саночников до международных соревнований.

«Надо смотреть, как будет это реализовываться. Это может быть как у паралимпийцев, которых допустили, но отобраться не дали, — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт». — Здесь же логистика, это сани, передвижение по европейским странам. На чужом инвентаре выступать невероятно сложно, хотя, наверное, надо хвататься за любые возможности. Гребцы же выступают, лодки мы не возим, на месте берем в аренду. Сани же — товар штучный, поэтому я не очень понимаю, как это будет выглядеть на практике. Решение то хорошее, но воплотить его в жизнь почти невозможно. Особенно в таких видах спорта, как сани и бобслей».

31 октября CAS постановил допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения.

Роман Репилов на&nbsp;Олимпиаде-2022.Российские саночники выиграли суд у чиновника из Латвии. Как им теперь попасть на Олимпиаду-2026?

Источник: «ВсеПроСпорт»
5

  • petrovich56

    Митяй - это дно...

    03.11.2025

  • Slim Tallers

    Реализовываться будет просто. Если турнир в Индонезии,Китае,Вьетнаме - добро пожаловать. А если в Европе(за исключением нескольких стран),то Иван - домой.

    01.11.2025

  • petrovich56

    Митяй:" Гребцы же выступают, берем в аренду биатлон..."

    01.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    А что на половину отбора есть недопуск, спортивный коммимитатор не знает?

    01.11.2025

  • Nik

    губошлепов

    01.11.2025

    Сборная России по санному спорту
    Дмитрий Губерниев
