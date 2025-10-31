Свищев о решении CAS о допуске российских саночников: «Это позитивное и важное решение»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским саночникам. 31 октября CAS постановил допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Это позитивное и важное решение, — цитирует Свищева ТАСС. — Теперь нашим спортсменам важно отобраться на Олимпийские игры. Решение суда так или иначе показывает, что отстранение наших спортсменов было незаконным».

Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения.

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) объявил о продлении отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Позднее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение.

Ранее саночник Роман Репилов в разговоре с ТАСС призвал спокойно относиться к решению CAS о допуске россиян.