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Милан-2026

14 апреля, 18:53

Овечкин: «Конечно, я буду участвовать в Олимпиаде, если предоставится такая возможность»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о шансах сборной России по хоккею сыграть на зимних Олимпийских играх-2026. Этот вопрос остается открытым, а решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) пока не объявлено.

— Насколько, на ваш взгляд, велика вероятность участия российской сборной в Олимпиаде. Будете ли вы участвовать по запросу от России?

— От нас ничего не зависит. Здесь зависит от МОК, допустят нас или нет. Насчет участия, здесь лучше задавать вопрос главному тренеру: кого он видит в составе. Для каждого это честь, выступать за сборную, представлять свою родину. Если предоставится такая возможность, конечно, я буду участвовать, — сказал Овечкин.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.

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Александр Овечкин
Хоккей
Олимпиада
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