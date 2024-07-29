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Пекин-2022

Сегодня, 17:58

Авербух назвал фикцией церемонию вручения медалей командного турнира зимней Олимпиады-2022

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Призер ОИ-2002 в танцах на льду Илья Авербух назвал фикцией церемонию вручения медалей командного турнира зимней Олимпиады-2022.

В понедельник МОК объявил, что 7 августа в парижском Парке чемпионов вручит золотые награды американцам и серебряные — японцам.

«В данной ситуация эта церемония — фикция. Для меня наши ребята — абсолютно олимпийские чемпионы, и это видел весь мир! Других мнений быть не может. А дальше пускай они распределяют как хотят, между собой», — цитирует Авербуха Sport24.

Сборная России одержала победу в командых соревнованиях на Играх в Пекине, но после дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты. В итоге россияне опустились на 3-е место, пропустив вперед США и Японию, которые изначально были вторыми и третьими соответственно.

При этом МОК пока не будет вручать российской команде бронзовые медали, так как Спортивный арбитражный суд (CAS) все еще рассматривает апелляцию сборной Канады на решение ISU о перераспределении наград. Канадцы, занявшие 4-е место, требуют дисквалифицировать Россию в полном составе, чтобы бронзовые медали достались им.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Олимпиада
Илья Авербух
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