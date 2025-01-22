Член совета ИИХФ Козиолс отреагировал на информацию о возможном рассмотрении допуска России на Игры-2026

Член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о повестке ближайшего заседания организации.

«Еще не получил повестку, не могу сказать. Повестку совета присылают по-разному. Иной раз за два-три дня, в другой — за две недели. Сейчас у ИИХФ много чемпионатов проходит, офис может быть занят. Не удивлюсь, если повестку совета мы получим за пару дней до. Время еще есть», — сказал Козиолс «СЭ».

Ранее РИА «Новости» сообщили о том, что совет ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.