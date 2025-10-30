Губерниев: «Олимпиаду-2026 обязательно нужно показывать в России»

30 октября, 00:11
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что зимние Олимпийские игры-2026 нужно показывать в России.
«Предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Чемпионаты мира и Европы по футболу без наших же показывали, а в Италии будут выступать наши ребята. К тому же показ Игр будет полезен для тех, кто когда-то вернется на мировую арену. Они увидят лучших. Те, кто не хотят этого (показа Олимпиады в России), могут выбросить пульт от телевизора и помалкивать, их это не касается. Если человеку дорог спорт в нашей стране, то он понимает, для чего нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться, показать, как они любят родину. Проходили это во время Олимпиады в Париже. Сначала эти люди любили родину, а потом быстро переобувались», — цитирует Sport24 Губерниева.
В 2024 году летние Олимпийские игры, прошедшие в Париже, не транслировались по федеральным телеканалам в России.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.
petrovich56
Митяй-недогребец:"Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться...
31.10.2025
МАО
Зачем нужно ?
30.10.2025
Fronder
Надо провести свою Олимпиаду, тогда и своих смотреть будем и медалей будет немеренно!
30.10.2025
Saiga-спринтер
Дилетантам всегда не интересен сам спорт.
30.10.2025
Saiga-спринтер
Олимпийские Игры высшая ступень в мире спорта. Не показывать такие соревнования могут только очень далекие от понимания сути спорта.
30.10.2025
анатолий еремин
Кто хочет смотреть,флаг в руки ,есть платные каналы смотрите на здоровье.А то надоело уже футбол чемпионата Италии на федеральном .а Российский футбол на платном.
30.10.2025
Gordon
Если этот за, я против )
30.10.2025
echo2011
А Губерниева направить в командировку в Италию.
30.10.2025
lenin.vowa2018
Интересно, ратовал бы он так же за показ Олимпиады, если ему объявят что он сам никуда не поедет и даже комментировать не будет?
30.10.2025
Evgeny Volkov
губернев из штанов прыгает-лишь поехать на олимпиаду
30.10.2025
МаратХ
Надо с экс-синхронисткой Шишкиной согласовать, а то она говорила, что после просмотра Олимпиады в Париже россияне выкинут телевизоры из окон
30.10.2025
mihalychgold
Зачем? Нет никакого интереса смотреть на чужих
30.10.2025
svs
А комментировать могу я. Пошлите меня. Не договаривает...
30.10.2025