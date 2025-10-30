Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада

Милан-2026

30 октября, 00:11

Губерниев: «Олимпиаду-2026 обязательно нужно показывать в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что зимние Олимпийские игры-2026 нужно показывать в России.

«Предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Чемпионаты мира и Европы по футболу без наших же показывали, а в Италии будут выступать наши ребята. К тому же показ Игр будет полезен для тех, кто когда-то вернется на мировую арену. Они увидят лучших. Те, кто не хотят этого (показа Олимпиады в России), могут выбросить пульт от телевизора и помалкивать, их это не касается. Если человеку дорог спорт в нашей стране, то он понимает, для чего нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться, показать, как они любят родину. Проходили это во время Олимпиады в Париже. Сначала эти люди любили родину, а потом быстро переобувались», — цитирует Sport24 Губерниева.

Александр Большунов.Скандинавы не пустили российских лыжников на Олимпиаду. Пробить стену не удалось

В 2024 году летние Олимпийские игры, прошедшие в Париже, не транслировались по федеральным телеканалам в России.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.

Источник: Sport24
13

  • petrovich56

    Митяй-недогребец:"Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться...

    31.10.2025

  • МАО

    Зачем нужно ?

    30.10.2025

  • Fronder

    Надо провести свою Олимпиаду, тогда и своих смотреть будем и медалей будет немеренно!

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетантам всегда не интересен сам спорт.

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Олимпийские Игры высшая ступень в мире спорта. Не показывать такие соревнования могут только очень далекие от понимания сути спорта.

    30.10.2025

  • анатолий еремин

    Кто хочет смотреть,флаг в руки ,есть платные каналы смотрите на здоровье.А то надоело уже футбол чемпионата Италии на федеральном .а Российский футбол на платном.

    30.10.2025

  • Gordon

    Если этот за, я против )

    30.10.2025

  • echo2011

    А Губерниева направить в командировку в Италию.

    30.10.2025

  • lenin.vowa2018

    Интересно, ратовал бы он так же за показ Олимпиады, если ему объявят что он сам никуда не поедет и даже комментировать не будет?

    30.10.2025

  • Evgeny Volkov

    губернев из штанов прыгает-лишь поехать на олимпиаду

    30.10.2025

  • МаратХ

    Надо с экс-синхронисткой Шишкиной согласовать, а то она говорила, что после просмотра Олимпиады в Париже россияне выкинут телевизоры из окон

    30.10.2025

  • mihalychgold

    Зачем? Нет никакого интереса смотреть на чужих

    30.10.2025

  • svs

    А комментировать могу я. Пошлите меня. Не договаривает...

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дмитрий Губерниев
    Читайте также
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя