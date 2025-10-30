Губерниев: «Олимпиаду-2026 обязательно нужно показывать в России»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что зимние Олимпийские игры-2026 нужно показывать в России.

«Предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Чемпионаты мира и Европы по футболу без наших же показывали, а в Италии будут выступать наши ребята. К тому же показ Игр будет полезен для тех, кто когда-то вернется на мировую арену. Они увидят лучших. Те, кто не хотят этого (показа Олимпиады в России), могут выбросить пульт от телевизора и помалкивать, их это не касается. Если человеку дорог спорт в нашей стране, то он понимает, для чего нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться, показать, как они любят родину. Проходили это во время Олимпиады в Париже. Сначала эти люди любили родину, а потом быстро переобувались», — цитирует Sport24 Губерниева.

В 2024 году летние Олимпийские игры, прошедшие в Париже, не транслировались по федеральным телеканалам в России.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.