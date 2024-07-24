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Свищев — об Олимпиаде-2030 во Французских Альпах: «Тревожный звоночек для МОК, что других кандидатов не было»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что сессия Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовала за кандидатуру Французских Альп в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года.

«Может быть решение провести зимние Олимпийские игры 2030 года во французских Альпах хорошее. Но очень тревожный звоночек для МОК, что других кандидатов не было. Спроса на них [Олимпийские игры] нет. Да, зимние игры затратные, нужно много денег вложить в инфраструктуру. И важно еще нести обязательства перед МОК за постолимпийское наследие, как это мы делаем в Сочи. У нас все работает, а некоторые другие страны этим похвастаться не могут. К сожалению, олимпийское движение не может похвастаться развитием», — сказал Свищев «СЭ».

142-я сессия Международного олимпийского комитета проходит в Париже. На проведение Игр-2030 также претендовали Солт-Лейк-Сити (США), Стокгольм и Оре (Швеция).

Зимняя Олимпиада в 2026 году пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).

Олимпиада
Дмитрий Свищев
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