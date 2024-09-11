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Милан-2026

Сегодня, 13:44

Фетисов отреагировал на слова представителя НХЛ о допуске россиян на Олимпиаду-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал слова заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли о возможном допуске россиян на Олимпиаду-2026.

Ранее Дэйли усомнился в том, что российские хоккеисты примут участие в грядущих зимних Олимпийских играх.

«Какое Билл Дэйли имеет отношение к олимпийскому движению? Он что, рулит Международным олимпийским комитетом? И если он так считает, то что же тогда у него играют наши хоккеисты? Билл, занимайся внутренними делами, тебе есть чем заняться», — цитирует Фетисова ТАСС.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля 2026 года.

На летних Играх в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые стали серебряными призерами Олимпиады в парном разряде.

Источник: ТАСС
Хоккей
НХЛ
Олимпиада
Билл Дэйли
Вячеслав Фетисов

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