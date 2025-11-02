Видео
Милан-2026

2 ноября, 15:30

Фетисов заявил, что МОК хочет раскола российского общества

Артем Бухаев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о том, стоит ли транслировать Олимпиаду-2026 на российском телевидении.

«Стоит ли рассмотреть Госдуме РФ данный вопрос? У нас есть профильный комитет. Он, наверное, должны поднять эту тему, провести круглый стол. Решение принимать руководителям российского спорта. Но чем больше будет дискуссии, тем возможнее станет раскол общества — а именно этого и хочет МОК, и другие спортивные федерации. Считаю, что здесь не надо ничего обсуждать. Надо принимать решение», — сказал Фетисов «СЭ».

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.

23

  • Горын

    А чего можно ожидать от ЕРовской госдумы? Законы о мигрантах провалены, учителей отстраняют от работы и судят, у добросовестных покупателей отбирают квартиры. Ау дума. На хрен вы нужны. Если вы работаете на свой карман, а не на страну?

    11.11.2025

  • Владимир К.

    Раскол общества? В смысле раскол чинуш и народа?) Да мы обожаем друг друга, Славик! задушил бы в объятьях, честно слово!

    05.11.2025

  • AlAr

    Общество в России раскололось в ноябе 1917 года, а Фетисов только заметил!

    05.11.2025

  • Diman_madridista

    МОК хочет раскола общества? Это не иначе как отложенный эффект от попадания в голову депутата, невесть когда, шайбы

    03.11.2025

  • Тимофейкин

    ты кто такое так говорить о Фетисове?)))симон с дивана жопу подними сначала-выиграй пару Олимпиад кубков стенли и потом ротишко свое открывай

    03.11.2025

  • Тимофейкин

    завидуешь?)))долларов захотел фетисовских))

    03.11.2025

  • Тимофейкин

    Ты не на тот чат пришел-причем тут ядерная сверхдержава и спортэкспресс?!Или подкинуть дермеца охота?! Здесь люди пишут о спорте. Если вы уж такой Патриот Великой России-то когда она была Великой не было не ютьюба, ни телеграмма и тем более геев совсем не мифических-потому ниакой вы не патриот

    03.11.2025

  • Тимофейкин

    Ничего оно не расколото-хватит пургу гнать! Какое тебе дело до России-грузин!?

    03.11.2025

  • Владислав

    Фетисов давно стал чиновником, поэтому всё человеческое в нём пропало

    02.11.2025

  • фанат

    Я думаю настанет время (скоро), что все такие депутаты (сенаторы) ответят по полной.

    02.11.2025

  • Фирсыч

    12 комментариев. Один за Фетисова, 11 против. Симптоматично. Самое смешное, человек, променявший рубли на доллары, учит нас патриотизму! Неужели, Фетисов не понимает, насколько он смешон в своём патриотическом угаре?

    02.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Допустим, адекватные люди с собстеенным мышлением, чьи мозги не засраны кремлёвско-соловьёбской пропагандой. Российское общество напрочь расколото с 24 февраля 2022 года. Отрицать это глупо. И виноват в том не МОК, а совсем иная аббревиатура. МОК вообще спортивная организация, которой капитально пофиг на российское или какое-либо иное общество.

    02.11.2025

  • LOKO-L68

    Всё правильно сказал. Интересно, кто тут на ленте сидит с такими комментариями?

    02.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Вот-вот

    02.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Фетисов больное старое животное

    02.11.2025

  • AZ

    А при чем тут МОК? Может, пора российскому обществу уже определиться для начала, чего оно хочет, то ли мы такие великие и самодостаточные, то ли хотим обратно без мыла кое-куда залезть, да не знаем, как))).

    02.11.2025

  • Sergey Sparker

    Этот говнюк, в свое время, сбежал из страны, в погоне за долларами. Сейчас учит патриотизму! Какая мерзость!

    02.11.2025

  • Slim Tallers

    Фетисов давно умер. Это его голосом говорит Захарова.

    02.11.2025

  • 36

    -Что они делают? -Ищут!

    02.11.2025

  • оппонент

    Славик давно уже засунул голову в песок, в роль вещателя исполняет задница.

    02.11.2025

  • Патриот Великой России

    Это ядерная "сверхдержава" но в ней боятся уличный музыкантов мифических геев западных праздников двух слов нет кое чему а еще боятся ютуба и телеграмма !ххаххах

    02.11.2025

  • андрей андреев

    Где-то я уже слышал. Ах, да....Володин Госдума не место для дискуссий.

    02.11.2025

  • Русский Я

    можно и после завершения карьеры остаться уважамым спортсменом, а можно стать депутатом.

    02.11.2025

    Олимпиада
    Вячеслав Фетисов
