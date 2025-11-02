Фетисов заявил, что МОК хочет раскола российского общества

2 ноября, 15:30
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о том, стоит ли транслировать Олимпиаду-2026 на российском телевидении.
«Стоит ли рассмотреть Госдуме РФ данный вопрос? У нас есть профильный комитет. Он, наверное, должны поднять эту тему, провести круглый стол. Решение принимать руководителям российского спорта. Но чем больше будет дискуссии, тем возможнее станет раскол общества — а именно этого и хочет МОК, и другие спортивные федерации. Считаю, что здесь не надо ничего обсуждать. Надо принимать решение», — сказал Фетисов «СЭ».
Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.
Горын
А чего можно ожидать от ЕРовской госдумы? Законы о мигрантах провалены, учителей отстраняют от работы и судят, у добросовестных покупателей отбирают квартиры. Ау дума. На хрен вы нужны. Если вы работаете на свой карман, а не на страну?
11.11.2025
Владимир К.
Раскол общества? В смысле раскол чинуш и народа?) Да мы обожаем друг друга, Славик! задушил бы в объятьях, честно слово!
05.11.2025
AlAr
Общество в России раскололось в ноябе 1917 года, а Фетисов только заметил!
05.11.2025
Diman_madridista
МОК хочет раскола общества? Это не иначе как отложенный эффект от попадания в голову депутата, невесть когда, шайбы
03.11.2025
Тимофейкин
ты кто такое так говорить о Фетисове?)))симон с дивана жопу подними сначала-выиграй пару Олимпиад кубков стенли и потом ротишко свое открывай
03.11.2025
Тимофейкин
завидуешь?)))долларов захотел фетисовских))
03.11.2025
Тимофейкин
Ты не на тот чат пришел-причем тут ядерная сверхдержава и спортэкспресс?!Или подкинуть дермеца охота?! Здесь люди пишут о спорте. Если вы уж такой Патриот Великой России-то когда она была Великой не было не ютьюба, ни телеграмма и тем более геев совсем не мифических-потому ниакой вы не патриот
03.11.2025
Тимофейкин
Ничего оно не расколото-хватит пургу гнать! Какое тебе дело до России-грузин!?
03.11.2025
Владислав
Фетисов давно стал чиновником, поэтому всё человеческое в нём пропало
02.11.2025
фанат
Я думаю настанет время (скоро), что все такие депутаты (сенаторы) ответят по полной.
02.11.2025
Фирсыч
12 комментариев. Один за Фетисова, 11 против. Симптоматично. Самое смешное, человек, променявший рубли на доллары, учит нас патриотизму! Неужели, Фетисов не понимает, насколько он смешон в своём патриотическом угаре?
02.11.2025
Симон Вирсаладзе
Допустим, адекватные люди с собстеенным мышлением, чьи мозги не засраны кремлёвско-соловьёбской пропагандой. Российское общество напрочь расколото с 24 февраля 2022 года. Отрицать это глупо. И виноват в том не МОК, а совсем иная аббревиатура. МОК вообще спортивная организация, которой капитально пофиг на российское или какое-либо иное общество.
02.11.2025
LOKO-L68
Всё правильно сказал. Интересно, кто тут на ленте сидит с такими комментариями?
02.11.2025
Симон Вирсаладзе
Вот-вот
02.11.2025
Симон Вирсаладзе
Фетисов больное старое животное
02.11.2025
AZ
А при чем тут МОК? Может, пора российскому обществу уже определиться для начала, чего оно хочет, то ли мы такие великие и самодостаточные, то ли хотим обратно без мыла кое-куда залезть, да не знаем, как))).
02.11.2025
Sergey Sparker
Этот говнюк, в свое время, сбежал из страны, в погоне за долларами. Сейчас учит патриотизму! Какая мерзость!
02.11.2025
Slim Tallers
Фетисов давно умер. Это его голосом говорит Захарова.
02.11.2025
36
-Что они делают? -Ищут!
02.11.2025
оппонент
Славик давно уже засунул голову в песок, в роль вещателя исполняет задница.
02.11.2025
Патриот Великой России
Это ядерная "сверхдержава" но в ней боятся уличный музыкантов мифических геев западных праздников двух слов нет кое чему а еще боятся ютуба и телеграмма !ххаххах
02.11.2025
андрей андреев
Где-то я уже слышал. Ах, да....Володин Госдума не место для дискуссий.
02.11.2025
Русский Я
можно и после завершения карьеры остаться уважамым спортсменом, а можно стать депутатом.
02.11.2025