Фетисов заявил, что МОК хочет раскола российского общества

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о том, стоит ли транслировать Олимпиаду-2026 на российском телевидении.



«Стоит ли рассмотреть Госдуме РФ данный вопрос? У нас есть профильный комитет. Он, наверное, должны поднять эту тему, провести круглый стол. Решение принимать руководителям российского спорта. Но чем больше будет дискуссии, тем возможнее станет раскол общества — а именно этого и хочет МОК, и другие спортивные федерации. Считаю, что здесь не надо ничего обсуждать. Надо принимать решение», — сказал Фетисов «СЭ».



Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе. Показывать или нет? Набирают обороты споры о трансляции в России Олимпиады-2026

