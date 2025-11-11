Финляндия впервые за 60 лет отказалась от священника в олимпийской делегации

Видео
Олимпийская сборная Финляндии отправится на Игры-2026 в Милан без представителя евангелическо-лютеранской церкви в составе делегации.

Священник из самой распространенной в стране христианской конфессии неизменно присутствовал в финской команде начиная с Олимпиады-1972. Последние 22 года эту функцию выполняла женщина-пастор Лина Хуовинен, которая официально значилась офицером по безопасности. Однако сейчас, как сообщает телерадиокомпания Yle, решено, что присутствие в делегации капеллана нецелесообразно, поскольку он представляет только одну конкретную религию, а в финской сборной все больше сторонников разных вероисповеданий или агностиков.

«У нас есть священники в больницах и колледжах. Важность религии в жизни не исчезла, — не согласна с позицией Национального олимпийского комитете Хуовинен, отработавшая на 11 летних и зимних Играх подряд. — Миссия капеллана — обеспечить безопасное пространство независимо от убеждений человека. В этом смысле спортивные власти привели неразумный аргумент. Сотрудничество между церковью и нашим НОК всегда было плодотворным, и отзывы, полученные от спортсменов и остальной команды, были только положительными».

9

  • Артемон Доберманов

    Кадилом махнул - медали подтянул

    11.11.2025

  • МаратХ

    генеральный директор, как олимпиада командировку туда оформлял тусил там. в Ванкувер как то с командировкой поехал

    11.11.2025

  • Millwall82

    а зачем он в спорте? Некоторые "священнослужители" не признают спорт как таковой.

    11.11.2025

  • Александр Иванов

    кто-то сказал ещё 100 лет назад : "Религия -опиум для народа". Она изчезает во всём мире, в Европе быстрее всех, а даже и в Америке. Другая жизнь уже , всё труднее попам обманывать людей

    11.11.2025

  • Горын

    Бывал? Ну и как икорка?

    11.11.2025

  • Горын

    :rofl::rofl::rofl: Денюшку на забор с Россией потратили?

    11.11.2025

  • МаратХ

    Которую Олимпиаду уже нет Русского Дома, с пьяными депутатами, податливыми певичками, реками водки и тоннами черной икры. Вот, что печально

    11.11.2025

  • Marty Friedman

    тю, проблема, ну имама какого-нить пригласите...

    11.11.2025

  • Gordon

    Дно всё ниже. Сначала "женщина пастор", теперь всё больше других... Печально на самом деле.

    11.11.2025

