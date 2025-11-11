Финляндия впервые за 60 лет отказалась от священника в олимпийской делегации

Олимпийская сборная Финляндии отправится на Игры-2026 в Милан без представителя евангелическо-лютеранской церкви в составе делегации.

Священник из самой распространенной в стране христианской конфессии неизменно присутствовал в финской команде начиная с Олимпиады-1972. Последние 22 года эту функцию выполняла женщина-пастор Лина Хуовинен, которая официально значилась офицером по безопасности. Однако сейчас, как сообщает телерадиокомпания Yle, решено, что присутствие в делегации капеллана нецелесообразно, поскольку он представляет только одну конкретную религию, а в финской сборной все больше сторонников разных вероисповеданий или агностиков.

«У нас есть священники в больницах и колледжах. Важность религии в жизни не исчезла, — не согласна с позицией Национального олимпийского комитете Хуовинен, отработавшая на 11 летних и зимних Играх подряд. — Миссия капеллана — обеспечить безопасное пространство независимо от убеждений человека. В этом смысле спортивные власти привели неразумный аргумент. Сотрудничество между церковью и нашим НОК всегда было плодотворным, и отзывы, полученные от спортсменов и остальной команды, были только положительными».