Олимпиада
Зимняя Олимпиада

Милан-2026

31 октября, 16:25

Губерниев — о противниках показа Олимпиады в России: «Какие проблемы? Если не нравится, не выключай»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, назвавшего предательством показ Олимпиады-2026 для россиян.

«С уважением отношусь к Вячеславу Александровичу. Мы дружим много лет. Не согласен я здесь с ним. Если он не хочет смотреть Олимпиаду, он может голосовать пультом. Но не нужно отговаривать других. Я очень надеюсь, что «Матч ТВ» купит права на показ Олимпиады и ее увидит вся страна. Если так случится, что произойдет, как с Парижем, то мы помним, что МОК сделал возможным бесплатный просмотр соревнований для молодых спортсменов — тех, кто соберется вернуться с флагом и гимном и одержать победы уже на следующих Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Безусловно важно смотреть и набираться опыта.

Я лично и парижскую Олимпиаду смотрел, и эту буду. Какие проблемы? Если не нравится, не включай. А то у нас получится как с открытием Олимпийских игр в Париже: вроде как никто не смотрел, нигде не показывали, но обсуждали все. Поэтому организаторы парижской Олимпиады со своей задачей справились», — сказал Губерниев «СЭ».

В&nbsp;России идут споры о&nbsp;трансляции Олимпиады-2026.Показывать или нет? Набирают обороты споры о трансляции в России Олимпиады-2026

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.

17

  • esilch

    Элементарно. Проблема в том, что не нужно платить за показ мероприятий, от которых наша страна отстранена, бюджетные деньги. Хочешь смотреть, "какие проблемы" оплатить свой личный индивидуальный просмотр?

    04.11.2025

  • Marty Friedman

    мдя...на Урале без перемен...

    01.11.2025

  • Slim Tallers

    Здесь Губерниев рассуждает здраво.. Почему Фетисов должен решать за всех любителей спорта,которые платят налоги и содержат этого мерзкого прикорытника?!

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Губошлеп с одной стороны дружит с министром спорта, а с другой стороны - с Киркоровым и Басковым. Гей славяне ?:laughing::laughing::laughing:

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не нравится - не выключай. Не нравится - не включай" Алло, редакция. Разберитесь уже с биполяркой.

    01.11.2025

  • анатолий еремин

    А что идти на поводу у 30 процентов долбоебов и предателей,которые не поддерживают власть и называют себя настоящими патриотами?

    01.11.2025

  • анатолий еремин

    Какие проблемы кому сильно хочется смотрите по платному олимпиаду. Уже надоело чемпионаты недружественных стран по футболу на федеральном,олимпиаду где наших не будет.тоже хотят на Федеральном,а Росфутбол по платному, баскетбол в записи в 4часа ночи.

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Губошлеп хорошо устроился - "парит" самого министра спорта в бане во все щели, за это министр его сделал своим советником !

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Губошлеп - "Я очень надеюсь, что «Матч ТВ» купит права на показ Олимпиады и я поеду в Италию коментатором" :laughing::laughing::laughing:

    01.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Мнение заднеприводного дятла с ником, стыренным у гитариста, меня не интересует)))

    01.11.2025

  • Marty Friedman

    ты чё, с Урала? Можешь не смотреть.

    31.10.2025

  • Candramelekh II

    Деньги кто за это заплатит? Я? Если частники - то пусть смотрят и показывают что хотят, а если государство, то пойди ка ты на хер Губа

    31.10.2025

  • vvi432

    "Если не нравится, не выключай»" - что бы это значило по Губе? Бездарь и предатель.

    31.10.2025

  • Soulles2

    Наверное, впервые согласен с гребуном. Не все росияне убиты телевизором

    31.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Интересно, Фетисов этому "другу" однажды втащит?

    31.10.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    Фетисов конечно лицемер. Я сомневаюсь что он не будет смотреть олимпиаду (особенно хоккей). И потом, можно поболеть за сербов, словаков и даже китайцев...

    31.10.2025

    Дмитрий Губерниев
