Губерниев — о противниках показа Олимпиады в России: «Какие проблемы? Если не нравится, не выключай»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, назвавшего предательством показ Олимпиады-2026 для россиян.

«С уважением отношусь к Вячеславу Александровичу. Мы дружим много лет. Не согласен я здесь с ним. Если он не хочет смотреть Олимпиаду, он может голосовать пультом. Но не нужно отговаривать других. Я очень надеюсь, что «Матч ТВ» купит права на показ Олимпиады и ее увидит вся страна. Если так случится, что произойдет, как с Парижем, то мы помним, что МОК сделал возможным бесплатный просмотр соревнований для молодых спортсменов — тех, кто соберется вернуться с флагом и гимном и одержать победы уже на следующих Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Безусловно важно смотреть и набираться опыта.

Я лично и парижскую Олимпиаду смотрел, и эту буду. Какие проблемы? Если не нравится, не включай. А то у нас получится как с открытием Олимпийских игр в Париже: вроде как никто не смотрел, нигде не показывали, но обсуждали все. Поэтому организаторы парижской Олимпиады со своей задачей справились», — сказал Губерниев «СЭ».

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.