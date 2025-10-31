31 октября, 16:25
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, назвавшего предательством показ Олимпиады-2026 для россиян.
«С уважением отношусь к Вячеславу Александровичу. Мы дружим много лет. Не согласен я здесь с ним. Если он не хочет смотреть Олимпиаду, он может голосовать пультом. Но не нужно отговаривать других. Я очень надеюсь, что «Матч ТВ» купит права на показ Олимпиады и ее увидит вся страна. Если так случится, что произойдет, как с Парижем, то мы помним, что МОК сделал возможным бесплатный просмотр соревнований для молодых спортсменов — тех, кто соберется вернуться с флагом и гимном и одержать победы уже на следующих Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Безусловно важно смотреть и набираться опыта.
Я лично и парижскую Олимпиаду смотрел, и эту буду. Какие проблемы? Если не нравится, не включай. А то у нас получится как с открытием Олимпийских игр в Париже: вроде как никто не смотрел, нигде не показывали, но обсуждали все. Поэтому организаторы парижской Олимпиады со своей задачей справились», — сказал Губерниев «СЭ».
Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.
esilch
Элементарно. Проблема в том, что не нужно платить за показ мероприятий, от которых наша страна отстранена, бюджетные деньги. Хочешь смотреть, "какие проблемы" оплатить свой личный индивидуальный просмотр?
04.11.2025
Marty Friedman
мдя...на Урале без перемен...
01.11.2025
Slim Tallers
Здесь Губерниев рассуждает здраво.. Почему Фетисов должен решать за всех любителей спорта,которые платят налоги и содержат этого мерзкого прикорытника?!
01.11.2025
_Mike N_
Губошлеп с одной стороны дружит с министром спорта, а с другой стороны - с Киркоровым и Басковым. Гей славяне ?:laughing::laughing::laughing:
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Не нравится - не выключай. Не нравится - не включай" Алло, редакция. Разберитесь уже с биполяркой.
01.11.2025
анатолий еремин
А что идти на поводу у 30 процентов долбоебов и предателей,которые не поддерживают власть и называют себя настоящими патриотами?
01.11.2025
анатолий еремин
Какие проблемы кому сильно хочется смотрите по платному олимпиаду. Уже надоело чемпионаты недружественных стран по футболу на федеральном,олимпиаду где наших не будет.тоже хотят на Федеральном,а Росфутбол по платному, баскетбол в записи в 4часа ночи.
01.11.2025
_Mike N_
Губошлеп хорошо устроился - "парит" самого министра спорта в бане во все щели, за это министр его сделал своим советником !
01.11.2025
_Mike N_
Губошлеп - "Я очень надеюсь, что «Матч ТВ» купит права на показ Олимпиады и я поеду в Италию коментатором" :laughing::laughing::laughing:
01.11.2025
С детства за Уралмаш!
Мнение заднеприводного дятла с ником, стыренным у гитариста, меня не интересует)))
01.11.2025
Marty Friedman
ты чё, с Урала? Можешь не смотреть.
31.10.2025
Candramelekh II
Деньги кто за это заплатит? Я? Если частники - то пусть смотрят и показывают что хотят, а если государство, то пойди ка ты на хер Губа
31.10.2025
vvi432
"Если не нравится, не выключай»" - что бы это значило по Губе? Бездарь и предатель.
31.10.2025
Soulles2
Наверное, впервые согласен с гребуном. Не все росияне убиты телевизором
31.10.2025
С детства за Уралмаш!
Интересно, Фетисов этому "другу" однажды втащит?
31.10.2025
bulavkin_gpn@mail.ru
Фетисов конечно лицемер. Я сомневаюсь что он не будет смотреть олимпиаду (особенно хоккей). И потом, можно поболеть за сербов, словаков и даже китайцев...
31.10.2025