Губерниев заявил, что допуск россиян на Олимпийские игры-2026 будет тяжелым и болезненным

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова спортивного директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кита Макконнелла, которых заявил об обсуждении с федерациями по зимним видам спорта допуска россиян к Олимпиаде 2026 года.

«Я думаю, что это в основном слова. Если и будет допуск, то крайне тяжелый, болезненный и единичный. В любой случае, никаких подвижек не будет до того момента, пока не увенчаются успехом переговоры на самую главную тему, о которой говорят во все мире. Не надо очень много ждать от слов этих людей», — сказал Губерниев «СЭ».

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д`Ампеццо.

20 марта стало известно, что 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри сменит Томаса Баха на посту президента МОК. Передача полномочий состоится 24 июня. Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за международных конфликтов.