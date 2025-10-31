Роднина выступила за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Футбол показывается весь, хотя туда нас тоже не допускают»

Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о необходимости трансляции Олимпийских игр в Милане на российском ТВ.

«Футбол транслируется весь, хотя туда нас тоже не допускают. И у нас на Олимпиаде будут выступать наши спортсмены. Да, немного, но будут. Если мы хотим возвращаться в спортивную семью, зачем нам чего-то лишать болельщиков. Или футбол можно, а лыжи нельзя? В чем разница? У нас тоже появились двойные стандарты? Если будет логичное объяснение, тогда и можно обсуждать. Но пока это позиция «мне нравится» и «мне не нравится», — сказала Роднина «СЭ».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.