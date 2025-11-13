Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости трансляции Олимпийских игр в Милане на российском телевидении. «Считаю, что это необходимо. Несмотря на отстранение, наши спортсмены все-таки там участвуют. Рано или поздно все это закончится. Мы должны подпитываться новыми технологиями, следить за результатами будущих конкурентов. От этого нельзя отрываться, так как это мировое развитие культуры, спорта, технологий. Благодаря трансляциям мы хоть как-то коммуницируем с теми, кто против нас. Все равно нужно искать какие-то компромиссы. Это же обычное дело. Наш президент же общается с иностранными коллегами. Без этого никак. Невозможно бесконечно жить за занавесом. Из-за этого, в свою очередь, мы отставали во время холодной войны», — сказал Лещенко «СЭ». Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.

strocko В таком случае зачем транслировать чемп. италии испании латинов по футболу и проч. виды спрта , и зачем вы их смотрите ? 15.11.2025

Kimi_ Как радовался он когда вышли в начале 90-х из-за занавеса, а тут снова занавес)) Никогда такого не было и вот опять)) 14.11.2025

gan75 Какими инфопомоями ты питаешься? 14.11.2025

Soulles2 Невозможно бесконечно жить за занавесом.(с) Лещенко Вам нужно жить за бетонным забором с колючкой поверху, а перед забором ров метров 50 шириной и метров 5 глубиной с крокодилами от братских африканских стран !!! 14.11.2025

strocko Смотреть тебе вечно пара.чемп. страны по кёрлингу и следж-хоккею в Урюпинске ! 14.11.2025

Фирсыч СССР содержал ГДР. 14.11.2025

Petr Bitkin Налогоплательщик?... Ню-ю-ю-...... Засунь эрефию в карман. Эрефия - не застой, не стагнация. БОЛОТО. И ВЫ В ЭТОМ БОЛОТЕ ЖУЁТЕ КАКТУСЫ... например,Пашки Гусева :) ... не, ну пока подо мною не каплет :) 13.11.2025

Petr Bitkin Чихали мы :) 13.11.2025

Petr Bitkin "Порги и Бесс" (баял уже). Но ваще это было смешно :) 13.11.2025

Док Правильное замечание. В спорт и в политику могут лезть только номерные долбоепы со Спорт-Экспресса 13.11.2025

loguinoff 6,0 Льву Валерьяновичу!!! АБСОЛЮТНО с ним согласен! Я сам, естественно, не всё буду смотреть, а вот НАШИХ и ТОР-виды - с удовольствием! Тем более, что новые лидеры и новые технологии везде... 13.11.2025

Док Здоровья народному артисту, удачи и новых творческих удач! P.S. Олимпиаду, если покажут, буду с удовольствием смотреть. Как смотрю еврокубки, чемпионаты мира и Европы по футболу, легкую атлетику в августе. Хотя, если бы были наши, то и удовольствие было бы на порядок выше. 13.11.2025

gan75 Какое отношение к СССР имеет данная информация? 13.11.2025

Фирсыч Ага, а с нашей стороны открывался! Свободный выезд за границу, передачи и фильмы западные... Посмотри в яндексе, сколько немцев застрелили, пытавшихся перелезть через Берлинскую Стену! Догадайся с двух раз с какой стороны они лезли. 13.11.2025

Фирсыч А зачем это спортсменам? Даже Вяльбе с Васильевым переобулись и рвутся в гейропу. 13.11.2025

Фирсыч Надеюсь, в отличии от неконорых, ты на фронте? 13.11.2025

Фирсыч Лично я, как-нибудь переживу, что ты смотреть не будешь. А вот мировое сообщество, конечно, расстроится... 13.11.2025

Niko McCowrey Автор, а ты зачем певуна ротом спрашиваешь про спорт в геополитике??? Хочешь Лещенко выставит неадекватным??? Не, неадекват - это ты. 13.11.2025

Морская свинка_1979 Олимпиада уже не та. И это факт. А Лещенко - здоровья, и других радостей кроме олимпиады. 13.11.2025

Артур Дент Валерьяныча подставили под хайп. Человеку больше 80-ти, есть ли ему время следить за политикой и спортом? Сомневаюсь. Здоровья Вам, Лев Валерьяныч! 13.11.2025

Ganimed ОИ Нужно показывать,только при 100% участии наших и без всяких прибамбасов, с тряпками и гимнами:sunglasses:В данном случае, пускай Лещенко ищет трансляции в интернете и не будет себя чувствовать, как за железным куполом:laughing: 13.11.2025

Артур Дент Видимо, да. Без флага, гимна и чувства собственного достоинства 13.11.2025

AZ Вывод, что наше государство все устраивает следует из того, что оно позволяет и даже одобряет поездку этих 8 человек. А если это так, вопрос показа абсолютно вторичен. 13.11.2025

gan75 Лев Валерьяныч уже в маразме, ему простительно не помнить, что занавес неизменно закрывался с ТОЙ стороны... Олимпиаду показывайте сколько угодно, но не на государственном канале. Я, как налогоплательщик, не хочу платить за ВАШИ развлекухи... 13.11.2025

Артур Дент 8 человек, которых допустили это значит "поехать"? И олимпиада продается пакетом, нельзя взять только пару-тройку видов. По итогу деньги для МОК, занимающимся дмскриминацией, и вывод, что нас всё устраивает. 13.11.2025

Михаил 888 Вот поешь ты хорошо ну и пой -какого лезьт в спорт и политику .Тебе же спортсмены и политики не посказывают как петь. 13.11.2025

AZ Ехать на Олимпиаду и при этом не показывать ее вообще глупо. Показывать какой-нибудь бобслей или керлинг без нашего участия по федеральным каналам тоже глупо. 13.11.2025

Артур Дент и останется у нас в стране кучка либерастов, а нормальные люди сгинут. Прям ядерная война для избранных ))) В такую неконорые на западе верят. Бункеры построили. 13.11.2025

фанат "Невозможно бесконечно жить за занавесом" Лев Валерьянович, какой же вы молодец, давайте хором им крикнем: да освободите вы страну, дайте ей жить и сгиньте. Спасибо за смелось и правоту. 13.11.2025