13 ноября, 17:05

Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»

Александр Абустин
корреспондент

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости трансляции Олимпийских игр в Милане на российском телевидении.

«Считаю, что это необходимо. Несмотря на отстранение, наши спортсмены все-таки там участвуют. Рано или поздно все это закончится. Мы должны подпитываться новыми технологиями, следить за результатами будущих конкурентов. От этого нельзя отрываться, так как это мировое развитие культуры, спорта, технологий. Благодаря трансляциям мы хоть как-то коммуницируем с теми, кто против нас. Все равно нужно искать какие-то компромиссы. Это же обычное дело. Наш президент же общается с иностранными коллегами. Без этого никак. Невозможно бесконечно жить за занавесом. Из-за этого, в свою очередь, мы отставали во время холодной войны», — сказал Лещенко «СЭ».

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.

30

  • strocko

    В таком случае зачем транслировать чемп. италии испании латинов по футболу и проч. виды спрта , и зачем вы их смотрите ?

    15.11.2025

  • Kimi_

    Как радовался он когда вышли в начале 90-х из-за занавеса, а тут снова занавес)) Никогда такого не было и вот опять))

    14.11.2025

  • gan75

    Какими инфопомоями ты питаешься?

    14.11.2025

  • Soulles2

    Невозможно бесконечно жить за занавесом.(с) Лещенко Вам нужно жить за бетонным забором с колючкой поверху, а перед забором ров метров 50 шириной и метров 5 глубиной с крокодилами от братских африканских стран !!!

    14.11.2025

  • strocko

    Смотреть тебе вечно пара.чемп. страны по кёрлингу и следж-хоккею в Урюпинске !

    14.11.2025

  • Фирсыч

    СССР содержал ГДР.

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Налогоплательщик?... Ню-ю-ю-...... Засунь эрефию в карман. Эрефия - не застой, не стагнация. БОЛОТО. И ВЫ В ЭТОМ БОЛОТЕ ЖУЁТЕ КАКТУСЫ... например,Пашки Гусева :) ... не, ну пока подо мною не каплет :)

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Чихали мы :)

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    "Порги и Бесс" (баял уже). Но ваще это было смешно :)

    13.11.2025

  • Док

    Правильное замечание. В спорт и в политику могут лезть только номерные долбоепы со Спорт-Экспресса

    13.11.2025

  • loguinoff

    6,0 Льву Валерьяновичу!!! АБСОЛЮТНО с ним согласен! Я сам, естественно, не всё буду смотреть, а вот НАШИХ и ТОР-виды - с удовольствием! Тем более, что новые лидеры и новые технологии везде...

    13.11.2025

  • Док

    Здоровья народному артисту, удачи и новых творческих удач! P.S. Олимпиаду, если покажут, буду с удовольствием смотреть. Как смотрю еврокубки, чемпионаты мира и Европы по футболу, легкую атлетику в августе. Хотя, если бы были наши, то и удовольствие было бы на порядок выше.

    13.11.2025

  • gan75

    Какое отношение к СССР имеет данная информация?

    13.11.2025

  • Фирсыч

    Ага, а с нашей стороны открывался! Свободный выезд за границу, передачи и фильмы западные... Посмотри в яндексе, сколько немцев застрелили, пытавшихся перелезть через Берлинскую Стену! Догадайся с двух раз с какой стороны они лезли.

    13.11.2025

  • Фирсыч

    А зачем это спортсменам? Даже Вяльбе с Васильевым переобулись и рвутся в гейропу.

    13.11.2025

  • Фирсыч

    Надеюсь, в отличии от неконорых, ты на фронте?

    13.11.2025

  • Фирсыч

    Лично я, как-нибудь переживу, что ты смотреть не будешь. А вот мировое сообщество, конечно, расстроится...

    13.11.2025

  • Niko McCowrey

    Автор, а ты зачем певуна ротом спрашиваешь про спорт в геополитике??? Хочешь Лещенко выставит неадекватным??? Не, неадекват - это ты.

    13.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Олимпиада уже не та. И это факт. А Лещенко - здоровья, и других радостей кроме олимпиады.

    13.11.2025

  • Артур Дент

    Валерьяныча подставили под хайп. Человеку больше 80-ти, есть ли ему время следить за политикой и спортом? Сомневаюсь. Здоровья Вам, Лев Валерьяныч!

    13.11.2025

  • Ganimed

    ОИ Нужно показывать,только при 100% участии наших и без всяких прибамбасов, с тряпками и гимнами:sunglasses:В данном случае, пускай Лещенко ищет трансляции в интернете и не будет себя чувствовать, как за железным куполом:laughing:

    13.11.2025

  • Артур Дент

    Видимо, да. Без флага, гимна и чувства собственного достоинства

    13.11.2025

  • AZ

    Вывод, что наше государство все устраивает следует из того, что оно позволяет и даже одобряет поездку этих 8 человек. А если это так, вопрос показа абсолютно вторичен.

    13.11.2025

  • gan75

    Лев Валерьяныч уже в маразме, ему простительно не помнить, что занавес неизменно закрывался с ТОЙ стороны... Олимпиаду показывайте сколько угодно, но не на государственном канале. Я, как налогоплательщик, не хочу платить за ВАШИ развлекухи...

    13.11.2025

  • Артур Дент

    8 человек, которых допустили это значит "поехать"? И олимпиада продается пакетом, нельзя взять только пару-тройку видов. По итогу деньги для МОК, занимающимся дмскриминацией, и вывод, что нас всё устраивает.

    13.11.2025

  • Михаил 888

    Вот поешь ты хорошо ну и пой -какого лезьт в спорт и политику .Тебе же спортсмены и политики не посказывают как петь.

    13.11.2025

  • AZ

    Ехать на Олимпиаду и при этом не показывать ее вообще глупо. Показывать какой-нибудь бобслей или керлинг без нашего участия по федеральным каналам тоже глупо.

    13.11.2025

  • Артур Дент

    и останется у нас в стране кучка либерастов, а нормальные люди сгинут. Прям ядерная война для избранных ))) В такую неконорые на западе верят. Бункеры построили.

    13.11.2025

  • фанат

    "Невозможно бесконечно жить за занавесом" Лев Валерьянович, какой же вы молодец, давайте хором им крикнем: да освободите вы страну, дайте ей жить и сгиньте. Спасибо за смелось и правоту.

    13.11.2025

  • Артур Дент

    Деньги потратить бюджетные на трансляцию можно. Но кто станет смотреть? Лично я, не пропустивший просмотр ни одной олимпиады с 1984 до 2022 года эту порнографию смотреть не буду.

    13.11.2025

    Лев Лещенко
