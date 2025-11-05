Дегтярев: «Олимпиада-2026 должна стать последней, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»

5 ноября, 14:30
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на международном форуме «Россия — спортивная держава» прокомментировал итоги заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
«Хороший сигнал — заявление Международного олимпийского комитета по итогам сентябрьского исполкома. Фактически Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе», — приводит слова Дегтярева ТАСС.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
Александр Иванов
Дегтярев, твое место в дурке, как и у твоего шефа. Язык помело, клоуны оба
08.11.2025
Владимир К.
Дюков: "ЧМ-2100 должен стать последним, когда сборная не победила."
05.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Пиджак - покровитель нейтралов. Срамота несусветная! Ни один негр под ссаной моковской тряпкой выступать не поедет, а для этого сказочного - пэрэмога.
05.11.2025
AlAr
Дегтярев напоминает Насредина из Бухары, который за три мешка золота пообещал падишаху научит осла богословию. Здесь срок до Олимпиады 2030 года долгий, через 5 лет или Дягтерева не будет в Министерстве спорта, или СВО закончится, или МОК замучается банить Россию)))
05.11.2025