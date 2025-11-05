Видео
5 ноября, 14:30

Дегтярев: «Олимпиада-2026 должна стать последней, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на международном форуме «Россия — спортивная держава» прокомментировал итоги заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«Хороший сигнал — заявление Международного олимпийского комитета по итогам сентябрьского исполкома. Фактически Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

Источник: ТАСС
  • Александр Иванов

    Дегтярев, твое место в дурке, как и у твоего шефа. Язык помело, клоуны оба

    08.11.2025

  • Владимир К.

    Дюков: "ЧМ-2100 должен стать последним, когда сборная не победила."

    05.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Пиджак - покровитель нейтралов. Срамота несусветная! Ни один негр под ссаной моковской тряпкой выступать не поедет, а для этого сказочного - пэрэмога.

    05.11.2025

  • AlAr

    Дегтярев напоминает Насредина из Бухары, который за три мешка золота пообещал падишаху научит осла богословию. Здесь срок до Олимпиады 2030 года долгий, через 5 лет или Дягтерева не будет в Министерстве спорта, или СВО закончится, или МОК замучается банить Россию)))

    05.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Михаил Дегтярев
