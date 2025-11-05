Дегтярев: «Олимпиада-2026 должна стать последней, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на международном форуме «Россия — спортивная держава» прокомментировал итоги заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«Хороший сигнал — заявление Международного олимпийского комитета по итогам сентябрьского исполкома. Фактически Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.