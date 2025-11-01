Мамиашвили согласился с Фетисовым, назвавшим предательством показ Олимпиады-2026 в России: «Нужна особая психика, чтобы это смотреть»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» высказался о целесообразности показа Олимпийских игр в Италии для россиян.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал предательством показ Олимпиады-2026 в России.

«С одной стороны все временно. Кучка совершенно политически ангажированных людей или находящихся под жесточайшим политическим давлением формируют русофобские настроения. Они узурпировали цивилизационное понятие олимпийское движение. Это не их ипостасия. Они только прикладывают колоссальные усилия, чтобы разрушить целостность олимпийского движения. Они диктуют, а мы должны стоять перед выбором, смотреть нам или нет. Сложный вопрос. То же открытие, которое было в Париже, надо иметь особую психику, чтобы это смотреть. Та подача, которая была... Поэтому, может быть, отчасти Вячеслав Александрович (Фетисов) и прав», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.