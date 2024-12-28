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Милан-2026

Сегодня, 16:10

Минспорт и ОКР поддержат всех россиян, которые примут участие в зимней Олимпиаде-2026

Владислав Маслов
Корреспондент
Министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Министерство спорта России и Олимпийский комитет страны поддержат всех россиян, которые поедут на зимнюю Олимпиаду-2026, заявил глава обеих организаций Михаил Дегтярев.

«Самая сложная ситуация в зимних видах. Поэтому те, кто отберутся, будут однозначно поддержаны министерством спорта и ОКР. Это 100 процентов. Но нас будет немного пока. Это связано с тем, что отбор начинается в ближайшее время, но не все федерации открылись.

Есть проблемы в биатлоне, у лыжников, возлагаю некоторые надежды на хоккей. Наши ребята в НХЛ прекрасно играют. Я бы на месте организаторов Игр и ИИХФ Россию допустил, потому что это сразу повысило бы зрелищность. И деньги там любят — касса была бы совершенно другая. Пока будет усеченный формат, но к 2028 году наша сборная подойдет во всеоружии. Я все сделаю для этого как руководитель направления, ведомства, отрасли», — сказал Дегтярев в интервью каналу «Россия 24».

Ранее о допуске россиян к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе объявил Международный союз конькобежцев (ISU). Зимние Игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: РИА Новости
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Олимпиада
Михаил Дегтярев
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