МОК обсуждает с федерациями зимних видов спорта допуск россиян к Олимпиаде 2026 года

Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с федерациями по зимним видам спорта допуск россиян к Олимпиаде 2026 года.

«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств, и мы придерживаемся прежней позиции. Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — цитирует ТАСС слова спортивного директора МОК Кита Макконнелла.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д`Ампеццо.

20 марта стало известно, что 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри сменит Томаса Баха на посту президента МОК. Передача полномочий состоится 24 июня. Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за международных конфликтов.