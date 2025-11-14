14 ноября, 16:54
Международный олимпийский комитет (МОК) отказал корреспондентам РИА «Новости» в аккредитации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.
«С сожалением информируем вас, что мы не сможем выделить вашей организации пресс-аккредитации на эти Игры. Как вы, возможно, знаете, мы уже распределили некоторое количество аккредитаций среди российских организаций и не можем выделить больше», — приводит слова пресс-службы МОК издание.
В 2024 году корреспонденты РИА «Новости» также не были аккредитованы на летние Олимпийские игры в Париже.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
shpura
Неожиданно.
14.11.2025
IQ-87%
А с шакалами у нас разговор короткий- хоть с западними-хоть местными-надежных товарищей любящих шпили-на всех хватит
14.11.2025
IQ-87%
Есть же еще масса каналов -таких же честных и правдивых-всем рот не заткнете
14.11.2025
Федор
Езжай те в нейтральном статусе и губошлепа- трампа ( губерниева) с собой возьмите. Вперед на запад.
14.11.2025
Saiga-спринтер
Их заменит Мищаня силсиЗ, и расскажет на страницах неккогда спортивной газетёнки, что в Италии длинная лапша не из того теста сделана, и что неапольские мафиози заранее проставили все счета в хоккейной турнире, и про ужастно-грязную Средиземную лужу оповестить не звбудет. Про спорт ничего не изложит, да это от него и не требуется.
14.11.2025
Petr Bitkin
Классика, в нектором роде../:)/ "идёт девчрнка (у меня 5Э нет, 7 ковитавур) - просто я снисхожду сврей слАбомти, мальчики :(
14.11.2025
Пан Юзеф
Западные шакалы делают всё, чтобы никто не узнал Правду о гнилой Олимпиаде-2026.
14.11.2025
Ganimed
Освещать 15,5 человек, учавствующих?! :smile:Ну дадут армянке серебряшку, еврей вообще в пятёрку не войдёт... Зачем тратить деньги такие?! :sunglasses:
14.11.2025
shpasic
а какие российские СМИ получили аккредитации на Олимпиаду?
14.11.2025
Ganimed
А не там делать, вода в реке Тибр намного чище, чем в Сене:blush:Пускай сидят дома и готовятся к экзаменам, в июне выпускной бал:laughing:
14.11.2025
AZ
И желательно, не выпустили оттуда)))
14.11.2025
_Mike N_
Главное чтобы министра спорта пустили в Италию и его советника Диму Губошлепа ! :laughing::laughing::laughing:
14.11.2025
Slim Tallers
А кто же нам теперь будет рассказывать,как плохо живут в Италии?! Как они сидят без света,воды и отопления. Как это,Олимпиада и без пропагандистского канала?!
14.11.2025