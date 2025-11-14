Видео
14 ноября, 16:54

МОК отказал РИА «Новости» в аккредитации на Олимпиаду-2026

Сергей Ярошенко

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал корреспондентам РИА «Новости» в аккредитации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«С сожалением информируем вас, что мы не сможем выделить вашей организации пресс-аккредитации на эти Игры. Как вы, возможно, знаете, мы уже распределили некоторое количество аккредитаций среди российских организаций и не можем выделить больше», — приводит слова пресс-службы МОК издание.

В 2024 году корреспонденты РИА «Новости» также не были аккредитованы на летние Олимпийские игры в Париже.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: РИА «Новости»
13

  • shpura

    Неожиданно.

    14.11.2025

  • IQ-87%

    А с шакалами у нас разговор короткий- хоть с западними-хоть местными-надежных товарищей любящих шпили-на всех хватит

    14.11.2025

  • IQ-87%

    Есть же еще масса каналов -таких же честных и правдивых-всем рот не заткнете

    14.11.2025

  • Федор

    Езжай те в нейтральном статусе и губошлепа- трампа ( губерниева) с собой возьмите. Вперед на запад.

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Их заменит Мищаня силсиЗ, и расскажет на страницах неккогда спортивной газетёнки, что в Италии длинная лапша не из того теста сделана, и что неапольские мафиози заранее проставили все счета в хоккейной турнире, и про ужастно-грязную Средиземную лужу оповестить не звбудет. Про спорт ничего не изложит, да это от него и не требуется.

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Классика, в нектором роде../:)/ "идёт девчрнка (у меня 5Э нет, 7 ковитавур) - просто я снисхожду сврей слАбомти, мальчики :(

    14.11.2025

  • Пан Юзеф

    Западные шакалы делают всё, чтобы никто не узнал Правду о гнилой Олимпиаде-2026.

    14.11.2025

  • Ganimed

    Освещать 15,5 человек, учавствующих?! :smile:Ну дадут армянке серебряшку, еврей вообще в пятёрку не войдёт... Зачем тратить деньги такие?! :sunglasses:

    14.11.2025

  • shpasic

    а какие российские СМИ получили аккредитации на Олимпиаду?

    14.11.2025

  • Ganimed

    А не там делать, вода в реке Тибр намного чище, чем в Сене:blush:Пускай сидят дома и готовятся к экзаменам, в июне выпускной бал:laughing:

    14.11.2025

  • AZ

    И желательно, не выпустили оттуда)))

    14.11.2025

  • _Mike N_

    Главное чтобы министра спорта пустили в Италию и его советника Диму Губошлепа ! :laughing::laughing::laughing:

    14.11.2025

  • Slim Tallers

    А кто же нам теперь будет рассказывать,как плохо живут в Италии?! Как они сидят без света,воды и отопления. Как это,Олимпиада и без пропагандистского канала?!

    14.11.2025

    МОК
