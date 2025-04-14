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Зимняя Олимпиада

Милан-2026

14 апреля, 17:40

Организаторы Олимпиады-2026 показали официальные факелы Игр

Алина Савинова
Факелы Олимпийских и Паралимпийских игр.
Фото Getty Images
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Организационный комитет зимней Олимпиады-2026 представил дизайн олимпийских факелов.

Презентация состоялась в понедельник, 14 апреля, во время специальных мероприятий в Милане и Осаке.

Факел Олимпийских игр выполнен из сплава алюминия и латуни и окрашен в сине-зеленые тона, а версия для Паралимпийских игр имеет бронзовый оттенок. Факелы получили название Essential.

«Простой дизайн факела призван подчеркнуть пламя, истинную суть эстафеты олимпийского огня. Идея состоит в том, чтобы направить фокус на пламя, оставив сам факел на заднем плане», — говорится сообщении пресс-службы оргкомитета.

Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов наград — на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх-2022. Впервые в программу Игр войдут соревнования по ски-альпинизму. Зимняя Паралимпиада состоится с 6 по 15 марта 2026 года.

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Олимпиада
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