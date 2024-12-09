Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада

Милан-2026

Сегодня, 14:15

Роднина назвала план ISU по допуску россиян на Олимпиаду-2026 исправлением ошибок

Ирина Роднина.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на намерение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

«Конечно, это хорошая новость. Мир наконец-то понимает, что они не могут без нас. Поэтому сейчас они начинают исправлять свои ошибки», — сказала Роднина «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года. Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут 6-22 февраля 2026 года.

Денис Сафронов

Ирина Роднина
Читайте также
Российские гимнасты согласились выступать под нейтральным статусом
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Сихарулидзе прокомментировал информацию о допуске российских фигуристов к олимпийскому отбору
Лакерник — о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду: «Так может быть, этот вариант логичен»
Тарасова — о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду: «Наше участие принесет всем ощущение настоящих результатов»
Российские гимнасты согласились на нейтральный статус. Раньше сопротивлялись и пропустили Олимпиаду
Источник: российских фигуристов допустят до Олимпиады-2026
В ФШР считают, что ФИДЕ боится принимать ответственные решения: «Пора возвращать наши флаг и гимн!»
Сегодня
Вчера
Неделя