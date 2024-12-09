Роднина назвала план ISU по допуску россиян на Олимпиаду-2026 исправлением ошибок

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на намерение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

«Конечно, это хорошая новость. Мир наконец-то понимает, что они не могут без нас. Поэтому сейчас они начинают исправлять свои ошибки», — сказала Роднина «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года. Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут 6-22 февраля 2026 года.

Денис Сафронов