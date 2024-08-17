Роднина оценила шансы российских спортсменов принять участие в Олимпиаде-2026

Сегодня, 20:08
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о шансах российских спортсменов на участие в Олимпиаде-2026.
«Во-первых, все ждут каких-то политических событий, вы знаете, о чем я говорю. Во-вторых, придет новое руководство Международного олимпийского комитета», — приводит слова Родниной РИА «Новости».
Во время Олимпийских игр-2024 в Париже глава МОК Томас Бах объявил, что не будет переизбираться на новый срок. Срок его полномочий закончится в 2025 году.
«А на что можно рассчитывать здесь... Надеяться на то, что к нам будут хорошо относиться, не стоит — этого никогда не было, нет и не будет», — заявила Роднина.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.