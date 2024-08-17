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Милан-2026

Сегодня, 20:08

Роднина оценила шансы российских спортсменов принять участие в Олимпиаде-2026

Роднина об Олимпиаде-2026: «Не надейтесь на хорошее отношение к России»
Сергей Разин
корреспондент
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о шансах российских спортсменов на участие в Олимпиаде-2026.

«Во-первых, все ждут каких-то политических событий, вы знаете, о чем я говорю. Во-вторых, придет новое руководство Международного олимпийского комитета», — приводит слова Родниной РИА «Новости».

Во время Олимпийских игр-2024 в Париже глава МОК Томас Бах объявил, что не будет переизбираться на новый срок. Срок его полномочий закончится в 2025 году.

Флаг МОК. С Парижем попрощались. Зимние Игры в Милане станут не менее скандальными?

«А на что можно рассчитывать здесь... Надеяться на то, что к нам будут хорошо относиться, не стоит — этого никогда не было, нет и не будет», — заявила Роднина.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Источник: РИА Новости
Ирина Роднина
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