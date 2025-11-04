Ротенберг — о показе Олимпиады-2026 в России: «Каждый тренер обязан следить за инновациями»

Главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос «СЭ» о показе Олимпиады-2026 в РФ. — Возникла дискуссия, стоит ли вообще показывать Олимпиаду в Милане? — Знаете, я хочу сказать про другое. Я хочу сказать, что каждый тренер обязан развиваться, следить за инновациями, смотреть. А то, что касается этих вопросов, я думаю, что это не мой уровень. Мне не с руки отвечать на эти вопросы, честно. Я хочу сказать, что каждый тренер обязан развиваться. Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

GASPAR Валерий спору нет. Но для этого полно спутниковых каналов, интернет-трансляций и т.д. А платить федеральным каналам за права показа этих игр для чего? Ради того, чтобы сотня тренеров увидела "новаторство"? Наверное эти деньги можно пустить на более насущные нужды, сиё мероприятие без наших ребят неинтересно 09.11.2025

Valery Smirnov А что Ротенберг не так сказал? Всё правильно, тренеры обязаны смотреть олимпийский хоккей, как специалисты, если они специалисты. 07.11.2025

Sergey Sergeev Специалистам и в самом деле смотреть будет не вредно, понимать что и куда движется. 07.11.2025

oiv1vio Деньги телеканалов, а не бюджета России. 04.11.2025

Gordon Он тренер в значительно большей степени, чем Ротенберг. Это раз, а два - не об этом спросили. 04.11.2025

Gordon Ромка, тебе задали вопрос, на него и отвечай ;-) 04.11.2025

Spacewalker Ну почему же, раз он обязан, на бюджетные деньги можно отправить тренера смотреть, может дешевле для государства обойдётся. Совершенно не удивлюсь если так и сделают для экономии:rofl: Лично я смотреть хоккейный бенефис сборной Франции на Олимпиаде не собираюсь, но если кому то интересно пусть смотрят. 04.11.2025

novick А Фетисов смотреть не будет, он же не тренер. 04.11.2025

Nik и это чучело себя тренером считает? 04.11.2025