Российская сотрудница МОК рассказала, как во время церемонии открытия Олимпиады в Сочи сломался туалет

Россиянка Ольга Лаева, работавшая на нескольких Олимпиадах и других мероприятиях МОК, в интервью «СЭ» рассказала о сложностях при работе в Сочи в 2014 году.

«За месяц до Олимпиады в Сочи в пресс-центре работал один туалет, до которого ездили на самокате. Потом он засорился, строители засунули канализацию в землю. Быстро чистили, переделывали. Скажу больше — на «Фиште» прямо во время церемонии открытия авария в туалете произошла. Слава богу, что во время — когда журналисты вернулись, все уже благоухало. История с туалетами вообще частая — это суперважный момент. Или указатели — это основа, которая должна быть на Играх подготовлена заранее. Тенты для журналистов в Сочи тоже рушились перед Играми из-за снегопада — охранник заснул ночью и забыл включить отопление. На керлинге они улетали из-за морского ветра. В общем, много на таких соревнованиях происходит в тени, что публика не видит», — сказала Лаева.