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Милан-2026

Сегодня, 14:20

Российские и белорусские волонтеры смогут работать на зимней Олимпиаде-2026

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В пресс-службе оргкомитета Олимпиады-2026 заявили, что россияне и белорусы могут стать волонтерами зимних Игр, которые пройдут в феврале 2026 года в Италии.

«Программа волонтеров Team26 нацелена на то, чтобы охватить 18 000 добровольцев, и мы с нетерпением ждем поступления большого количества заявок. Любой желающий может подать заявку, заполнив форму и следуя инструкциям в ней», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Процедура подачи заявок в группу волонтеров Олимпиады стартовала в начале сентября. Как сообщал ранее ТАСС, россияне и белорусы, пожелавшие стать волонтерами Игр-2026, при подаче заявок с мобильных телефонов сталкиваются со сложностями в заполнении, когда не обнаруживают своих стран в графе «место проживания» на начальном этапе регистрации.

Ранее практически все российские волонтеры получили запрет на работу на Олимпиаде и Паралимпиаде, которые проходили во Франции.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д"Ампеццо.

Источник: ТАСС
Олимпиада

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