Самсонов считает, что Фетисов мог бы стать большим тренером в хоккее

Обладатель «Колдер Трофи», финалист Кубка Стэнли, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Сергей Самсонов в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от работы с Вячеславом Фетисовым на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.

— Вы застали на Олимпиаде-2002 молодого специалиста Вячеслава Фетисова. Мог бы он стать большим тренером, если бы продолжил идти этим путем?

— Сто процентов — да. У человека с таким опытом и таким имиджем это бы точно получилось. Вот вам просто эпизод. Готовимся к Олимпиаде, делаем на тренировке упражнение. Кто-то из защитников напортачил. Фетисов свистит, берет шайбу и сам показывает, как это нужно делать. Задание было не самое простое, и это выглядело феноменально, произвело большое впечатление на ребят. Он мог бы стать классным тренером, и было бы очень интересно за этим следить. Жалко, что этого не произошло, — сказал Самсонов.

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