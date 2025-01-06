Самсонов — о попадании в одну тройку с Федоровым на Олимпиаде: «Игра с ним стала для меня чем-то нереальным»

Обладатель «Колдер Трофи», финалист Кубка Стэнли, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Сергей Самсонов в интервью «СЭ» вспомнил об игре в одном звене с Сергеем Федоровым на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.

— На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити вы играли в тройке с уже великим Сергеем Федоровым и 18-летним Ильей Ковальчуком. С ними взаимопонимание быстро нашли?

— Мне было вообще феноменально с ними играть. Федоров был моим кумиром. Выйти с ним не просто в одной команде, но и в одной тройке стало для меня чем-то нереальным. Честно говоря, надеялся, что в плане игры все будет лучше — времени на тренировки почти не было, и с листа не все получилось. Но было потрясающе с Сергеем общаться, смотреть, как он играет, какой объем работы делает, как подчищает за своими крайними нападающими, как профессионально относится к себе вне льда. Он воплощал в себе все то, что говорят о великих хоккеистах. Жаль, что в будущем мы никогда не сыграли вместе — думаю, получилось бы лучше, — сказал Самсонов.

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