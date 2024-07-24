Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 13:50

Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры 2034 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал Солт-Лейк-Сити (США) местом проведения зимних Олимпийских игр 2034 года.

«МОК имеет честь объявить, что зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США», — приводит РИА Новости слова главы организации Томаса Баха.

Такое решение было принято на 142-й сессии МОК проходит в Париже. За кандидатуру Солт-Лейк-Сити проголосовали 83 члена комиссии, 6 — против.

Заявка Солт-Лейк-Сити на проведение была единственной. Ранее город принимал Игры-2002. Это будет пятая зимняя Олимпиада на территории США.

24 июля на сессии МОК также было принято решение, что зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах.

Источник: РИА Новости
МОК
0
Читайте также
В Париже начинаются соревнования летней Олимпиады 2024
Нападающий «Спартака» Соболев отстранен от тренировок
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
«Трактор» сражается за Кузнецова, «Динамо» верит в новенького из США. Трансферные новости КХЛ
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Свищев — об Олимпиаде-2030 во Французских Альпах: «Тревожный звоночек для МОК, что других кандидатов не было»