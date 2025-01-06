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Сегодня, 13:53

Сушинский считает искренними слова Тардифа о возвращении России на международную арену

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Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.

«Конечно, хочется, чтобы сборная России играла на международном турнире. Слова Тардифа искренние — это факт, потому что популяризация чемпионата теряется без нашей команды. Они лишаются заработков, там же бизнес тоже, как и в НХЛ. В НХЛ же играют наши ребята, очень хорошие результаты показывают, но никто им слова не говорит. Я думаю, что все хотят зарабатывать, а для этого им нужно возвращать нашу команду», — сказал Сушинский «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Вероника Ольшукова

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Люк Тардиф
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