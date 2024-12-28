Свищев: «Главная цель на 2025 год — возвращение российских спортсменов на международную арену»

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев высказался о главных целях российского спорта на 2025 год.

«Главная цель всех спортивных федераций, министерств и комитетов на 2025 год — это восстановление и возвращение российских спортсменов на международную арену. Все-таки большинство наших федераций до сих пор не допущены до полноценных соревнований. Не говоря уже о флаге, гимне и так далее.

Всем нашим спортивным руководителям предстоит огромная работа. Прежде всего Олимпийскому комитету России (ОКР), потому что он до сих пор не имеет аккредитации. Нужно ее восстановить. Это стратегическая задача на начало 2025 года. Надеемся, что все удастся. А дальше уже должно быть достойное возвращение наших спортсменов, как это недавно сделали пловцы. Красиво, мощно и феерично», — приводит слова Свищева Legalbet.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР от членства в организации осенью 2023 года.

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.