Тарасова: «Олимпиада-2026? Хочу поехать, но сначала пусть нас туда позовут»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что хотела бы посетить Олимпийские игры 2026 года.

«Я уже не раз бывала на Играх — раз десять, наверное. Если не сама, то мои ученики участвовали и побеждали. Конечно, вживую смотреть предпочтительнее. А там посмотрим, как буду себя чувствовать. Но для начала надо, чтобы нас туда позвали. Если спортсменам позволят участвовать, то тренеров могут и не позвать. По всякому может сложиться. Самое главное — чтобы дали выступить нашим спортсменам», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.