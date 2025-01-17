Тарасова: «Олимпиада-2026? Хочу поехать, но сначала пусть нас туда позовут»

Сегодня, 22:10
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что хотела бы посетить Олимпийские игры 2026 года.
«Я уже не раз бывала на Играх — раз десять, наверное. Если не сама, то мои ученики участвовали и побеждали. Конечно, вживую смотреть предпочтительнее. А там посмотрим, как буду себя чувствовать. Но для начала надо, чтобы нас туда позвали. Если спортсменам позволят участвовать, то тренеров могут и не позвать. По всякому может сложиться. Самое главное — чтобы дали выступить нашим спортсменам», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.