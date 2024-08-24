Тарасова: «Верю, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы российских фигуристов выступить на Олимпийских играх 2026 года.

«Увидим ли мы российских фигуристов на предстоящих Олимпийских играх? Этот вопрос надо задавать МОК и ISU. Верю, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде 2026 года, а как будет на самом деле, никто не знает», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с февраля 2022 года.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля 2026 года.