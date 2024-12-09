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Милан-2026

Сегодня, 14:19

Тарасова — о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду: «Наше участие принесет всем ощущение настоящих результатов»

Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на возможный допуск российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

«Была уверена, что допустят нас. Я много лет в спорте и все понимаю. Мы много побеждали, поднимали Олимпиаду на небывалую высоту. Мы не последняя страна в мире, которая занимается и развивает фигурное катание. Наше участие принесет всем ощущение настоящих результатов», — сказала Тарасова «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года. Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут 6-22 февраля 2026 года.

Дарик Агаларов

Татьяна Тарасова
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