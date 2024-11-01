Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада

Милан-2026

Сегодня, 15:31

Тарасова: «На Олимпиаду не по фамилиям отбирают. Трусова сейчас не выиграет чемпионат России»

Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила вероятность выступления Александры Игнатовой (Трусовой) на Олимпиаде 2026 года в Милане.

«Чтобы поехать на Олимпиаду, надо войти в сборную России, а там уже все будут готовиться. Никто никому не будет говорить, что пора готовиться. Кто выиграет чемпионат России, тот и поедет. Надо пройти через внутренние соревнования, и не одни, выиграть их, а уже потом думать об Олимпийских играх. Победит Трусова — поедет, проиграет — кто-то другой. По тому, что мы видели на сегодняшний день, Саша не выиграет чемпионат России. Надо тренироваться и выступать. На Олимпиаду не по фамилиям отбирают, а по тому, в какой форме находится человек и как на него можно рассчитывать с этой точки зрения», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Фигуристка в интервью Forbes Sport заявила, что, если ей скажут, она будет готовиться к Олимпиаде-2026.

Источник: ВсеПроСпорт
Александра Трусова - Игнатова
Татьяна Тарасова

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Трусова о будущем: «Не закончу, пока сама не приму такое решение»
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Армейцам пророчат медали, Что происходит в ЦСКА перед московским дерби
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Сегодня
Вчера
Неделя