Тарасова: «На Олимпиаду не по фамилиям отбирают. Трусова сейчас не выиграет чемпионат России»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила вероятность выступления Александры Игнатовой (Трусовой) на Олимпиаде 2026 года в Милане.

«Чтобы поехать на Олимпиаду, надо войти в сборную России, а там уже все будут готовиться. Никто никому не будет говорить, что пора готовиться. Кто выиграет чемпионат России, тот и поедет. Надо пройти через внутренние соревнования, и не одни, выиграть их, а уже потом думать об Олимпийских играх. Победит Трусова — поедет, проиграет — кто-то другой. По тому, что мы видели на сегодняшний день, Саша не выиграет чемпионат России. Надо тренироваться и выступать. На Олимпиаду не по фамилиям отбирают, а по тому, в какой форме находится человек и как на него можно рассчитывать с этой точки зрения», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Фигуристка в интервью Forbes Sport заявила, что, если ей скажут, она будет готовиться к Олимпиаде-2026.