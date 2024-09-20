Синнер стал послом зимней Олимпиады 2026 года в Италии

Первая ракетка мира Янник Синнер станет послом зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает пресс-служба Игр.

«Я горжусь тем, что являюсь частью команды Олимпиады 2026 года, потому что это опыт, который выпадает раз в жизни и принесет нам эмоции, новые дружеские отношения и неожиданные встречи. Но, прежде всего, это позволит нам стать частью экстраординарного проекта — зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо», — сказал Синнер.

Синнер не принимал участия в летней Олимпиаде в Париже, итальянец снялся с турнира из-за тонзиллита.

23-летний теннисист в этом году стал победителем хардовых турниров «Большого шлема» — Australian Open и US Open.