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Милан-2026

Сегодня, 11:20

Синнер стал послом зимней Олимпиады 2026 года в Италии

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира Янник Синнер станет послом зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает пресс-служба Игр.

«Я горжусь тем, что являюсь частью команды Олимпиады 2026 года, потому что это опыт, который выпадает раз в жизни и принесет нам эмоции, новые дружеские отношения и неожиданные встречи. Но, прежде всего, это позволит нам стать частью экстраординарного проекта — зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо», — сказал Синнер.

Синнер не принимал участия в летней Олимпиаде в Париже, итальянец снялся с турнира из-за тонзиллита.

23-летний теннисист в этом году стал победителем хардовых турниров «Большого шлема» — Australian Open и US Open.

Янник Синнер

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