Быков выступил против запрета трансляций Олимпийских игр-2026

Российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал возможный запрет на телевизионную трансляцию Олимпийских игр-2026 в России.

«Если будет возможность транслировать Олимпиаду, то пусть каждый и выбирает, смотреть ему или нет, а заставлять людей не имеет смысла. Каждый человек должен иметь право выбора. Этим мы и показываем, что Россия — свободная страна», — приводит слова Быкова Legalbet.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.