Быков выступил против запрета трансляций Олимпийских игр-2026

4 ноября, 19:26
Российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал возможный запрет на телевизионную трансляцию Олимпийских игр-2026 в России.
«Если будет возможность транслировать Олимпиаду, то пусть каждый и выбирает, смотреть ему или нет, а заставлять людей не имеет смысла. Каждый человек должен иметь право выбора. Этим мы и показываем, что Россия — свободная страна», — приводит слова Быкова Legalbet.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.
strelet11
Думаю, что государство примет нейтральное решение: купит только те трансляции, где будут участвовать российские спортсмены и белорусские. Остальные трансляции пусть ищут в инете.
04.11.2025
strelet11
Зачем нам такой спорт, где нет России?
04.11.2025
Slim Tallers
Пассаж о свободной стране мы оставим на совести Быкова,но насчёт выбора нельзя не согласиться. Картинку зрители увидят в любом случае (с выбором или без),а вот комментарий на русском языке необходим. Нужно же,что-бы кто-то рассказывал про загнивающий Запад,как тяжело там пролетариату,попутно сообщая результаты.
04.11.2025