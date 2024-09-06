В Госдуме РФ назвали провокацией заявление Бидного о плане по недопуску России на Олимпиаду 2026 года

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного, заявившего, что Украина выработала план действий, чтобы не допустить Россию к Олимпийским играм в 2026 году.

«Это стопроцентная провокация. Уже это все надоело, и как им самим это не надоело? Даже не украинцам, а чиновникам, которые ведут себя как поджигатели. Их заявления особых результатов не показывают: ни на чемпионате мира, ни на Олимпиаде. Но им нужно как-то оправдать свои неудачи, привязывая где-то Россию. Им важно, чтобы их слышали, жалели, входили в их положение, но мне кажется, что им стоит сконцентрироваться не на политических провокациях, а на подготовке своих команд и инвестициях в них. Им стоит приглашать тренеров, строить арены, заниматься развитием детского и массового спорта, но вместо этого они создают политические лозунги и призывы», — сказал Свищев «СЭ».

Депутат Государственной думы РФ также ответил на вопрос, насколько велик шанс недопуска России на Олимпиаду 2026 года.

«Не уверен, что у них что-то получится. Но давайте будем объективны: нынешняя ситуация с той же Олимпиадой достаточно сложная. Да, нас допустили, но всего 15 спортсменов, что, конечно же, крайне мало, так еще и с различными ограничениями. Сейчас многое зависит и от Олимпийского комитета России, и от нашего министерства спорта. Сейчас нужно более активно вступать в переговорные процессы и продолжать диалог с нашими коллегами за границей, что, по моему мнению, правильное решение. Без диалога нам будет очень сложно. Нам надо доносить наши позиции и отстаивать интересы нашего российского спорта», — добавил Свищев.

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

На прошедших в Париже Олимпийских играх выступили только 15 спортсменов из России. На Паралимпиаду-2024 отправились 88 россиян. В честь их победы на Играх на церемонии награждения звучит гимн Международного паралимпийского комитета.

(Денис Сафронов)