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Милан-2026

Сегодня, 21:30

В МОК назвали дедлайн подачи заявок для участия россиян в Олимпиаде-2026

Артем Бухаев
Корреспондент
Флаг Олимпийского комитета России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В пресс-службе Международного Олимпийского комитета рассказали «СЭ», до какого момента российские спортсмены могут подать заявку на участие в Олимпиаде-2026.

«Согласно принципам квалификационной системы, все квалификационные соревнования должны быть завершены не позднее 18 января 2026 года, что является крайним сроком подачи именных заявок на участие в Олимпиаде-2026», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.

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МОК
ОКР
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