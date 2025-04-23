В МОК объяснили, в каком статусе будут допущены российские спортсмены на Олимпиаду-2026

В пресс-службе Международного Олимпийского комитета ответили на вопрос «СЭ» об условиях допуска российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2026.

«Обращаем ваше внимание на то, что наша позиция допуску российских спортсменов не изменилась и остается такой же, какой и была заявлена ранее. МОК после консультации с заинтересованными сторонами олимпийского движения пригласил индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) с белорусским или российским паспортом принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже при соблюдении строгих условий допуска. Игры в Париже 2024 года продемонстрировали силу спорта, объединившего весь мир. Спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская команда МОК для беженцев соревновались друг с другом и мирно жили под одной крышей в олимпийской деревне», — сообщили «СЭ» в пресс-службе МОК.

В МОК отметили, что спорт способствует миру и наведению мостов.

«Они создали культуру мира и послали всему миру мощный сигнал единства, надежды и солидарности. Таким образом, мы можем убедиться, что спорт способствует миру, наведению мостов, а не углублению конфронтации. Зимняя Олимпиада 2026 года будет опираться на это. Когда лучшие спортсмены мира по зимним видам спорта соберутся вместе в мирном соревновании на снегу и льду», — добавили в пресс-службе организации.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.