В МОК заявили, что работа над возвращением спортсменов из России идет гладко

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл рассказал о работе организации по возвращению российских атлетов на международные соревнования.

«Мы следуем примеру Олимпиады в Париже, где их возвращение прошло без каких-либо проблем. Наша позиция остается прежней с начала 2023 года — МОК по требованию атлетов и акционеров установил рекомендованные протоколы возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, наш фундаментальный принцип — атлеты не должны страдать от действий правительств. После принятия наших решений возвращение идет гладко и без каких-либо проблем», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Макконнелла.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований большинством международных спортивных организаций в 2022 году из-за ситуации на Украине.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать атлетов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских и 17 белорусских спортсменов. Россияне на Играх получили лишь одну медаль — серебро в парном женском теннисе завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер. У белорусов — 4 медали (1 золото, 2 серебра и 1 бронза).