В НХЛ считают, что россияне не выступят на Олимпиаде-2026

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном выступлении россиян на зимней Олимпиаде-2026.

«На летних Олимпийских играх МОК не разрешил участвовать сборной России в отличие от некоторых других моделей, которые применялись в прошлом. Я ожидаю, что-то же правило будет применяться к зимним Олимпийским играм 2026 года», — приводит слова Дэйли TSN.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля 2026 года.

На летних Играх в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые стали серебряными призерами Олимпиады в парном разряде.