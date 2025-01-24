В РУСАДА заявили о готовности строго выполнять требования МОК в отношении кандидатов на участие в Играх-2026

Глава РУСАДА Вероника Логинова заявила, что агентство безукоризненно выполнит все рекомендации и требования по тестированию российских кандидатов на зимние Олимпийские игры 2026 года.

«Перед каждыми Играми РУСАДА получает определенные рекомендации, в том числе от МОК или уполномоченной организации на проведение тестирования. РУСАДА безукоризненно выполняет совершенно четко все требования рекомендаций по тестированию спортсменов перед Олимпийскими играми.

В прошлом году мы особое внимание уделяли тем ребятам, которые поехали, пусть и в нейтральном статусе, на Олимпийские игры. Мы протестировали и олимпийцев, и паралимпийцев. То есть, безусловно, мы будем готовиться», — цитирует Логинову ТАСС.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.