Плющев — о заявлении Тардифа: «Пока не решатся вопросы, которыми занята наша страна, ничего для нас не изменится»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.

«То, что он сказал — его личное мнение, и оно достаточно логичное, вполне нормальное. Но, к сожалению, в конгрессе, где решают такие вопросы, очень много людей, которые представляют государства, которые этого не допустят. Таких стран очень много, в том числе страны Прибалтики, Польша, и бог знает, кто еще. Поэтому я считаю, что пока не решатся все вопросы, которыми заняты наша страна и вооруженные силы, ничего для нас не изменится», — сказал Плющев «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Денис Сафронов