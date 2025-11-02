Фетисов раскритиковал критерии допуска россиян на Олимпиаду-2026: «Разве это нормально?»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о критериях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры-2026.

«Как будут смотреть Олимпиаду те, кого не пустили? Фигуристов-одиночников пустили, а пары нет. В чем они виноваты? Не едут и команды по каким-то причинам. Кто-то поздравил своего дедушку с Днем Победы в социальных сетях — пропускает Олимпиаду. Другой промолчал — едет. Разве это нормально?» — сказал Фетисов «СЭ».

19 сентября президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что условия допуска российских спортсменов к зимней Олимпиаде-2026 не изменятся по сравнению с летними Играми-2024 в Париже. До участия в соревнованиях во Франции в нейтральном статусе были допущены 15 россиян из индивидуальных видов спорта.

Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.